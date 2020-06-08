Известный промоутер Боб Арум заявил, что легендарный боксер Мэнни Пакьяо будет баллотироваться на пост президента Филиппин.

Слова основателя компании Top Rank Promotions приводит «Новое время» со ссылкой на The Sun.

«Я думаю, что первым президентом, который получит эту должность как боец, будет Мэнни Пакьяо. Он заявил мне снова об этом.

Я разговаривал с ним, и он сказал: «Боб, я собираюсь баллотироваться в 2022 году. Когда я выиграю, хочу, чтобы ты присутствовал на моей инаугурации», — сказал Арум.

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