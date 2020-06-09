После известного выступления Гагика Царукяна «перестрелка» между властью и партией «Процветающая Армения» не прекращается. Заявление последнего довело представителей правящей партии до душевного расстройства.

Об этом пишет газета «Грапарак».

«С Царукяном по телефону пообщался и премьер-министр Никол Пашинян, который пригрозил при любом шаге всех уничтожить. Но представители «ПА» не отступают, они продолжают наносить контрудары по властям. Депутат от «ПА» Артем Царукян накануне «разоблачил» одну «коррупционную сделку», объявив, что Пашинян купил дом в Канаде за 3 миллиона долларов на имя сестры своего телохранителя.

На вопрос, на основании каких фактов он об этом говорит, депутат отметил, что фактов нет, его запись умещается в логику любимых новостей Никола Пашиняна, «висящих в воздухе». На вопрос, а не боитесь ли вы того, что на вас подадут в суд, он ответил отрицательно, напомнив при этом, что разные деятели в разные времена выступали с заявлениями на основе новостей, «висящих в воздухе». В конце дня депутат от правящего блока «Мой шаг» Арпи Давоян отправила запись Царукяна в Генпрокуратуру, «попросив разобраться с соответствием представленных данных действительности и дать правовую оценку»», – отмечает издание.

Между тем в социальных сетях были опубликованы «скриншоты» материалов уголовного дела 40-летней давности против Гагика Царукяна.

Депутат армянского парламента от партии «Процветающая Армения» Арман Абовян заявил, что команда премьера оказались в цейтноте, они уже перешли все границы морали, публикуя материалы из давнего уголовного дела против Царукяна.

В 1979 году лидер партии и один из крупнейших бизнесменов в Армении был осужден за изнасилование. После того, как на Царукян на собрании партийного актива заявил о необходимости смены правительства, в газете «Айкакан жаманак» (официально редактор жена Пашиняна — Анна Акопян, ред.) появились «скрины» материалов дела.

Депутат заявил, что обвинения против Царукяна в свое время были сфабрикованы.

«Все знают, что в эпоху Советского Союза было принятой практикой обвинить молодых людей в изнасиловании, чтобы потом вымогать у них деньги. Г-ну Царукяну в то время было 20 лет, он не был женат. Все это устроили для того, чтобы «выбить» у него 1500 рублей», — сказал Абовян.

Он напомнил, что впоследствии Кассационный суд оправдал Царукяна, доказав, что дело было сфабриковано тогдашними советскими органами правопорядка.

По словам Абовяна, вместо того, чтобы бороться с разрушительными последствиями коронавируса, против социально-экономического кризиса, власти Армении встали на путь борьбы с оппозицией, используя для этого лживые, манипулятивные и фальшивые аргументы.

Minval.az