Руководитель второй по численности политической силы парламента Армении (25 из 132 депутатов), председатель оппозиционной партии «Процветающая Армения» Гагик Царукян заявил о необходимости отставки премьер-министра Никола Пашиняна и его правительства.

«Сложившаяся в стране ситуация заставила выступить с трезвыми оценками и представить выходы по решению проблем, возникших перед народом. Действующему правительству было предоставлено достаточно времени для осуществления обещаний, на основании которых они пришли к власти, однако, государство и народ — не полигон для экспериментов. Нет инвестиций, не развивается экономика, борьба с коронавирусом провалена», — заявил Царукян на заседании политсовета партии во вторник. Его слова приводит «Интерфакс».

По его словам, еще год назад, когда было сформировано правительство, он заявлял, что в подобном составе невозможно реализовать обещания и реформы.

«В составе правительства есть люди, которые в реальной жизни пальцем о палец не ударили, не руководили никакой сферой, налицо недостаток опыта», — заявил Царукян.

«Тогда я говорил, что надо сменить 97% состава правительства. Но сегодня, увидев провалы, могу сказать, эта власть должна измениться не на 97%, а на 100%, поскольку они потерпели фиаско во всех сферах», — добавил он.

Представленная в парламенте третья по численности политсила — партия «Светлая Армения» (17 депутатов) — также считает, что правительство Армении не в состоянии осуществлять реформы, но с партией «Процветающая Армения» пока переговоров не вели.

«Я не исключаю возможность переговоров с партией Царукяна, но считаем, что следующей властью должны быть мы и вокруг нашей партии должен проходить весь процесс», — сказала журналистам депутат фракции «Светлая Армения» Мане Тандилян.

В правящей фракции «Мой шаг» (88 депутатов) заявления Царукяна назвали «антинародными».

Между тем, бывший директор Службы национальной безопасности Армении, председатель партии «Родина» Артур Ванецян также выступил с заявлением о том, что премьер-министр должен подать в отставку.

«Пашинян должен подать в отставку, поскольку происходящее в стране — это катастрофа, которая с каждым днем будет приводить к более тяжелым последствиям. Государство находится в экстремальной ситуации», — заявил Ванецян на открытии офиса своей партии.

Он также отметил, что премьер-министр и ряд ответственных лиц «не только провалили борьбу с коронавирусом, но также пытаются взвалить ответственность за эти упущения на всех, кроме себя».

«Допустившие провал премьер-министр и другие должностные лица должны дать разъяснения и быть привлечены к ответственности за сложившуюся в стране ситуацию», — подчеркнул Ванецян.

«Призываю парламентскую оппозицию — фракции «Светлая Армения» и «Процветающая Армения» создать следственную комиссию парламента, в кратчайшие сроки вызвать премьер-министра и других ответственных лиц правительства в парламент, расследовать их действия и бездеятельность и дать необходимую политическую оценку, а также срочно инициировать процесс привлечения к уголовной ответственности за некоторые действия», — отметил Ванецян.

Ранее с требованием созвать специальное заседание Национального Собрания, обсудить и дать оценку деятельности правительства выступила Армянская революционная федерация «Дашнакцутюн» (внепарламентская оппозиция).

«Страна столкнулась с серьезными проблемами, а действия властей либо неэффективны, либо носят запоздалый характер, либо ошибочны. Этот процесс может привести к необратимым потерям. Мы требуем созвать специальное заседание парламента до окончания режима чрезвычайного положения со следующей повесткой: оценка ситуации; поиск путей разрешения кризиса; привлечение к ответственности всех провалившихся чиновников, начиная с премьер-министра», — говорится в заявлении «Дашнакцутюн».

Minval.az