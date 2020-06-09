На запланированном на 9 июня заседании исполкома Российского футбольного союза (РФС) будет объявлено, что с сезона 2020/21 игроки из Армении, Казахстана и Киргизии не будут считаться легионерами в чемпионате России, передает портал Sport24, не раскрывая источник информации.

С февраля 2019 года легионерами в Российской премьер-лиге (РПЛ) не считаются белорусские футболисты. Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия входят в Евразийский экономический союз.

Служба коммуникаций РФС отказалась комментировать РБК эту информацию.

В конце июня 2019 года РФС утвердил новый лимит на легионеров в чемпионате страны. Заявка клуба на сезон должна состоять из 25 футболистов, из них не более восьми мест могут занимать иностранцы.

На предыдущем заседании исполкома РФС было принято решение о том, что розыгрыш РПЛ, прерванный из-за пандемии коронавируса, возобновится. Рестарт намечен на 19 июня. Первенства второго и третьего по силе дивизионов завершены досрочно. Командам в ходе матчей разрешат делать по пять замен. За неявку на игру по причинам, связанным с COVID-19, будет засчитываться техническое поражение.

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