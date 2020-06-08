Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что выздоровел после коронавируса.

«Только что мы получили ответы на повторные тесты. Все ответы у меня и моей семьи отрицательные», — написал Пашинян на своей странице в «Фейсбуке» в понедельник.

По его словам, вероятно, необходимо пересмотреть сроки и обстоятельства заражения.

«Но сейчас главное, что мы все здоровы и имеем иммунитет. Возвращаюсь к полноценной работе», — отметил Пашинян.

1 июня премьер Армении сообщил, что он и его семья заболели коронавирусом.

Minval.az