В некоторых странах открыто устанавливают памятники в честь участников нацистских формирований.

Об этом говорится в докладе МИД России «О ситуации с героизацией нацизма, распространении неонацизма и других видов практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости».

Как отмечается в документе, сегодня, к сожалению, мир становится свидетелем злонамеренных усилий по стиранию из памяти ныне живущих поколений правды об этом трагическим периоде истории человечества.

«В ряде стран осуществляется целенаправленная политика по оправданию и героизации нацистских преступников и их пособников – тех, кто создавал и воплощал на практике теорию расового превосходства, при одновременном объявлении сотрудничавших с нацистами коллаборационистов героями и участниками национально-освободительных движений. В некоторых странах пошли еще дальше и уже открыто устанавливают памятники в честь участников нацистских формирований и пособников нацистов. Среди населения распространяют неуважительное, кощунственное отношение к памяти освободителей, что ещё не так давно было даже трудно представить», — говорится в докладе.

Прискорбно то, что все эти кампании активно разворачиваются в год, когда международное сообщество могло бы консолидированно отметить 75-летие Победы над нацизмом, говорится в документе.

Minval.az