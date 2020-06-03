Получена информация о том, что 4 июня группа граждан Грузии намерена осуществить провокационные действия, нарушив азербайджано-грузинскую государственную границу на территории Государственного историко-культурного заповедника «Кешикчидаг». О полученной информации официально осведомлена Служба охраны границ Грузии.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра Государственной пограничной службы.

Согласно информации, ГПС в этой связи официально заявляет, что любая провокация на государственной границе будет решительно пресечена, и ответственность за вероятные последствия при этом будут нести организаторы провокации.