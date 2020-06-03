«Операция под чужим флагом» — классика работы спецслужб. Как и фразы в стиле «мы будем все отрицать», «в случае провала правительство не сможет вам помочь» и т.д. Особенно если речь идет о провокациях и прочих грязных делах, которые всегда проще делать чужими руками и от чужого имени. Другой вопрос, как долго удается сохранять инкогнито. И что делать, если собственные «рупора» нечаянно проговариваются, как это и произошло в сегодняшней Армении. Впрочем, расскажем по порядку.

На днях в грузинском Марнеули, районе компактного проживания азербайджанцев, была закончена реставрация памятника Нариману Нариманову, что большинство экспертов расценили как недвусмысленный «жест» в отношении азербайджанской общины этого региона и всей Грузии. Тем более что в Марнеули некоторое время назад уже был неприятный инцидент — волна «сетевой ксенофобии», развязанной против этнических азербайджанцев в связи с эпидемией COVID-19 (ее, напомним, грузинские эксперты уверенно назвали провокацией Кремля). Обеспокоенность Тбилиси более чем понятна. Получить на своей территории межнациональный конфликт — это кошмарный сценарий для любой страны. К тому же положение азербайджанцев в Грузии — чувствительная тема для Баку, а от отношений с Азербайджаном зависит слишком многое.

Более того, на днях Служба государственной безопасности обнародовала доклад, который по понятным причинам произвел эффект разорвавшейся бомбы и в самой Грузии, и в Азербайджане, и в Армении. СГБ Грузии, напомним, констатировало, что в стране «существуют группы людей и ряд граждан, которые пытаются разжечь конфликт между этническими грузинами и азербайджанцами» в регионах Квемо Картли и Кахети. Воздержавшись при этом от конкретики.

И вот теперь прокомментировать ситуацию взялись в СМИ, которые не без оснований считаются рупорами «ближнего круга» Никола Пашиняна. Где тут же принялись стращать грузинскую аудиторию мифической «азербайджанской» и не менее мифической «турецкой угрозой». В ход пошло все что можно и что нельзя. Упоминают, конечно, Кешикчидаг, или Давид Гареджи, правда, не особо углубляясь в тему — не приведи Господь, в Грузии вспомнят о попытках захвата и арменизации грузинских церквей, в том числе монастыря Худжаби. Затем трагическим тоном возвещают: «Баку направил на границу пограничные войска, которые по оснащенности, как известно, не отличаются от сухопутных армейских подразделений»! Караул, спасайся кто может, Азербайджан готовит агрессию! Понятно, что, устроив серию вооруженных провокаций на Газахском направлении и получив ответ, теперь насчет боеспособности ГПС Азербайджана в Армении не заблуждаются. Но какой бы сильной ни была полученная от пограничников «контузия», все же обвинять власти Азербайджана в том, что они на границу послали пограничников — это даже не «армянское радио». Это известное медицинское заведение на улице, некогда носившей в Баку имя Сурена Осипяна.

Но на этом армянские эксперты не останавливаются и продолжают: оказывается, «пару месяцев назад появилась информация о том, которая сопровождалась спутниковыми снимками, о том, что азербайджанские пограничники захватили позиции на территории Грузии». Правда, умолчав, что фейк этот появился еще осенью 2019 года и тогда же был опровергнут. Все это сопровождается ожидаемым «гарниром» в виде «Баку пытается использовать армянский фактор в грузино-азербайджанском конфликте, чтобы спровоцировать столкновения», уверения, будто бы Азербайджан готовит вторжение в Грузию, чтобы «перекрыть путь Армении, который проходит через Марнеули, получив при этом новые позиции в отношении армянского Тавуша», а Турция — в Батуми, и т.д. И все это заканчивается рефреном: «Армении, по большому счету, единственной не выгодны подобные столкновения и эскалация в Грузии. С другой стороны, чтобы застраховаться от подобных сценариев, у Грузии нет альтернативы, кроме сотрудничества со своим естественным союзником – Арменией, для обоюдного укрепления». А это не перенос в большую политику технологий «целителей»-шарлатанов, которые сначала ставят легковерным клиентам самые жуткие диагнозы, а потом обещают спасение, исцеление и просветление. По сути дела, «рупор» пашиняновского «ближнего круга» банально «спалил» всю операцию, четко обозначив, как сильно в Армении заинтересованы во вбивании клина между Баку и Тбилиси. После чего уже не остается сомнений, где следует искать заказчиков антиазербайджанских провокаций в Грузии. Так что выводы из этой статеечки в Тбилиси: скорее всего, сделают, но вряд ли те, на которые рассчитывали ее авторы.

И да, заодно это информация к размышлению об интеллектуальном уровне того самого «ближнего круга» Никола Пашиняна. Который так бездарно взял нечаянно на себя ответственность за столь важную операцию «под чужим флагом».

Нурани, политический обозреватель

Minval.az