В Вашингтоне полиция разогнала протестующих из сквера возле Белого дома с помощью светошумовых гранат и слезоточивого газа. Об этом сообщает Meduza.

Разгон произошел во время выступления президента США Дональда Трампа в саду возле Белого дома. Трамп пригрозил, что привлечет военных для прекращения беспорядков на улицах, если власти городов и штатов не подавят их сами. После выступления Трамп вышел за территорию Белого дома, пересек парк-площадь Лафайет и сфотографировался с Библией возле епископальной церкви святого Иоанна. Фотосессия длилась около 17 минут, на ней Трамп сказал: «У нас величайшая страна в мире. Сохраните ее в безопасности».

По словам источника CNN, фотосессию возле церкви устроили в том числе потому, что Трамп разозлился из-за сообщений о том, что он укрывался в бункере во время протестов и хотел, чтобы его видели за пределами Белого дома. Вероятно, для этого и разогнали протестующих. В самом Белом доме заявили, что периметр был зачищен после нескольких предупреждений и лишь потому, что протестующие не соблюдали установленный в Вашингтоне комендантский час. Он начинается в 7 часов вечера, Трамп вышел из Белого дома в 7:01.

Епископ церкви святого Иоанна Марианн Будде выразила мнение, что Трамп использовал храм как «фон для сообщения, которое несовместимо с учением Христа и ценностями нашей церкви». Председательствующий епископ Епископальной церкви США Майкл Карри также осудил фотосессию президента, заявив, что тот использовал церковь для собственных политических интересов.

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