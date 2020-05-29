Мороженое со вкусом гречки начала производить новосибирская фабрика «Полярис», сообщил РИА Новости представитель фабрики.

«Мороженое с гречкой уже есть, оно существует, но пока не продается, так как в настоящее время мы определяем географию поставок. Ведутся переговоры о закупе и поставке этого мороженого в разные регионы России. Возможно, это будут федеральные сети или более узкая география», — сказал собеседник агентства.

В компании признали, что на производство мороженого со вкусом гречки их подтолкнул весенний ажиотаж на этот продукт на фоне введения самоизоляции из-за коронавируса.

«Технологи компании разработали рецептуру, которая, гармонично соединяя два независимых вкуса, дает принципиально новый, необычный и свежий по своей идее продукт. В каждую тонну пломбира замешано 50 килограммов первоклассной гречки. Она предварительно отварена», — рассказали на фабрике. Мороженое выполнено в форме традиционного брикета с вафлей.

Производитель добавляет, что пломбир «Дело в сливках Гречка» будет производиться только этим летом.

Minval.az