Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что принятое в стране решение не останавливать из-за пандемии нового коронавируса работу производств было правильным, поскольку позволило в отличие от Запада избежать «дикой безработицы».

«На богатом Западе уже дикая безработица, люди кастрюлями барабанят. Слава богу, что мы этого избежали, не закрылись», — сказал белорусский лидер во время посещения в пятницу Минского тракторного завода. Его слова приводит президентская пресс-служба.

Лукашенко доложили, что в настоящее время МТЗ работает устойчиво, есть даже вакансии. «То, что я говорил. Нам не надо торопиться, с вертолета деньги разбрасывать. Есть рабочие места», — заметил Лукашенко.

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