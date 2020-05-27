Идея основателя SpaceX Илона Маска бомбить Марс ядерными зарядами негуманна и является прикрытием для выведения в космос ядерного оружия. Такое мнение в эфире передачи «Соловьев Live» выразил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

«Недавно Илон Маск заявил, что ему надо бомбардировать ядерными зарядами Марс, чтобы сделать его атмосферу более приемлемой для жизни землян. Совершенно очевидно, что идея бомбить ядерными зарядами Марс выглядит чудовищно с точки зрения гуманных соображений. Кто ему дал право уничтожать планету?!», — сказал Рогозин.

Рогозин заявил, что «за этой демагогией скрывается одно — это прикрытие для выведения ядерного оружия в космос» и пообещал, что Россия будет препятствовать этому.

Minval.az