Как известно, негативные последствия глобальной пандемии включают в себя разного рода осложнения. Видимо, одним из последствий стало обострение истеричности армянских лоббистов в США. Отличающийся ярым шовинизмом и являющийся политическим крылом дашнаков Армянский Национальный Комитет Америки (АНКА) никогда не стеснялся своего радикализма. Неслучайно бывшим председателем и нынешним кукловодом АНКА является известный террорист Мурад Топалян, готовивший ряд атак на дипломатов и отсидевший срок за хранение взрывчатки.

Однако, в последнее время истерики дашнаков зашкаливают даже по древне-армянским меркам. Так, АНКА устроил травлю посла Израиля в Азербайджане Джорджа Дика в социальных сетях — за то, что дипломат позитивно отозвался об Азербайджане и толерантности азербайджанского народа и отметил, что израильтяне любят посещать нашу страну.

Вообще, у дашнаков, тесно связанных с арабскими террористическими группировками, евреи вызывают сильное раздражение, а дружба азербайджанского и еврейского народа — просто ненависть. Вообще, показательно, что дашнаки атакуют именно посла Израиля, а не какой-то другой, скажем мусульманской, страны в Азербайджане. Пища для размышлений, как говорится.

Особо возмутило АНКА, что Дик является арабом- христианином. Мифология о первом христианском государстве в Армении ударила в голову дашнакам, которые, несмотря на свою изначально социалистическую идеологию, требуют от всех христиан следовать своим инструкциям. Особое «право собственности» дашнаки требуют для себя в отношении христиан греко — православного исповедания, как, например, посол Дик. Еще одним раздражающим армян православным стал официальный лоббист Азербайджана в США американец греческого происхождения Марк Тавларидес. Уже пару месяцев АНКА проклинает Тавларидеса на чем свет стоит, требуя от местной церкви исключить его из своих рядов, и банально угрожает ему расправой. По мнению АНКА, христианин Тавларидес не должен представлять мусульманский Азербайджан, и более того, информировать Конгресс о тесном сотрудничестве Армении с наиболее радикальными кругами в Иране. То есть, армянам можно, а Дику и Тавларидесу — нельзя! Как-то не по-христиански получается…

А совсем недавно АНКА ополчился на посла США в Армении Лин Трейси — за то, что она еще раз подтвердила завершение финансирования со стороны США каких-либо программ на оккупированных территориях Азербайджана, а также высказалась о важности подготовки обществ к миру. Если проклятия в адрес посла США в отместку за большой лоббистский провал АНКА и прекращение — впервые за последние 20 лет! — финансирования оккупантов в Ханкенди, в принципе, ожидаемы, то яростные нападки в ответ на достаточно банальные призывы к миру действительно говорят о серьезных эмоциональных осложнениях. Это, кстати прослеживается и в реакции АНКА на статью посла Азербайджана в США Элина Сулейманова с призывом к руководству Армении задуматься о будущем своего народа, опубликованную в газете The Washington Times. Обрушив поток оскорблений и унижений в адрес редакции, дашнаки стали затем умолять эту же редакцию опубликовать их невнятный и запутанный ответ.

Дело, конечно, не просто в придурковатости основного лоббиста АНКА Арама Хампаряна, хотя этот фактор, как и влияние карантина на психику, полностью списывать тоже нельзя. Хампарян мечется, потому что начинает понимать — в сегодняшней ситуации Армения никому не нужна. Как, впрочем не нужны самой Армении эти истеричные дашнаки в Америке и в других странах. Кажется, уже и здравомыслящие армяне в США, а таких в армянской общине немало, устали от воплей АНКА, рассчитанных на сбор денег, в том числе на зарплату самого Хампаряна. Недавнее признание т.н. ‘геноцида армян’ в Конгрессе, которым очень гордится АНКА, стало не первым и, скорее всего, не последним случаем символического давления на Турцию за российские С-400 и кризис в отношениях с Израилем. В этом открыто признались сами члены Конгресса. В любом случае, Трамп все это дело подписывать не стал, а вместо этого рассказал о своей дружбе с Эрдоганом. Армяне, как всегда, оказались удобным подручным инструментом. Даже как-то неудобно за древних соседей.

Дашнаки только позорят армян перед другими американцами, да и Армении от них никакого толку. Знакомые со своей историей армяне (речь идет о новой истории, а не мифах) должны задуматься о том, что именно благодаря усилиям дашнаков и прочих радикалов, Армения в очередной раз теряет шанс стать действительно независимым государством. Тут уже даже парфянский царь Тигран не поможет. Самим надо думать!

В заключение: то, что Армения остается этно-трайбалистской сектой, а не государством, показали события на оккупированных территориях. Как бы ни было больно для нас, недавнее аморальное шоу в Шуше было мероприятием мелкого пошиба в доме культуры районного масштаба.

А пьянка на свежем воздухе не тянет даже на средней руки застолье в азербайджанских районах. Скорее все это напоминало визит в своего рода этнический заповедник, в котором есть свои бородатый вождь и местный шаман. Армянский премьер может утверждать о нежелании принять автономию в качестве решения конфликта, однако, у него самого меньше независимости, чем у руководителей автономий в одной большой близлежащей стране. Конечно, неопрятный имидж премьера немного исправляет внезапно разбогатевшая журналистка Акопян, но и она демонстрирует несколько странное чувство юмора, предпочитая говорить о мире на чужих землях в окружении вооруженных боевиков.

А ведь армянский народ, вероятно, хотел бы реальной государственности для своей страны, что возможно только в случае отказа от средневекового трайбализма и достижения мира с соседями. Ни пьянки в Шуше, ни истерики дашнаков ни к чему хорошему не приведут.

Чингиз Велиев

Minval.az