Американский бизнесмен Илон Маск и канадская певица Граймс были вынуждены изменить имя своего новорожденного сына, которого назвали X Æ A-12 (примерная транскрипция — «Экс Эш Эй-Твелв»).

Как сообщила счастливая мать в соцсети, из-за законов штата Калифорния родителям пришлось поменять имя мальчика для документов. Ребенка не назвали ни Джоном, ни Марком — лишь заменили последние две цифры буквами. Дело в том, что местные законы позволяют использовать для регистрации имен только буквы латинского алфавита, апострофы и дефисы.

Новое имя мальчика — X Æ A-Xii. По мнению Граймс, оно даже лучше предыдущего.

Как калифорнийские чиновники отнеслись к букве Æ, происходящей из латыни, певица не уточнила.

Minval.az