Известный актёр Жерар Депардье может рассчитывать на отсрочку по уплате в России налогов. Исполнитель, зарегистрированный как индивидуальный предприниматель (ИП) в сфере культуры и искусства, признан пострадавшим от пандемии коронавируса.

Депардье попал в перечень ИП на получение господдержки, рассказал его юрист Юрий Мосман, сообщает ТАСС. Он отметил, что французу, как и другим ИП из этой сферы, разрешено воспользоваться налоговой отсрочкой, но он откажется, поскольку заранее выплатил налоги.

«В случае получения дохода мы сразу резервируем часть на уплату налогов, так что зачем ему ждать, когда он может сразу оплатить?», — объяснил Мосман.

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