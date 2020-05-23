Официальное печатное издание Северной Кореи предположительно опровергло факт того, что основатель страны, Ким Ир Сен, мог телепортироваться в пространстве. Об этом сообщает южнокорейское агенство «Ёнхап» со ссылкой на ежедневную газету КНДР «Нодон синмун».

20 мая газета выпустила статью, в которой опровергается легенда о том, что Ким Ир Сен практиковал «chukjibeop», фактически — мистический «метод сжимания земли», используемый в боевых искусствах для телепортации к врагу. «В действительности, человек не может внезапно исчезнуть и вновь появиться, свернув пространство», — говорится в статье.

Radio Free Asia отмечает, что согласно мифу, Ким Ир Сен использовал мистическую технику, чтобы выиграть битву с имперскими японскими солдатами в то время, когда Корея была японской колонией (1910-1945). Тогда основатель Северной Кореи предположительно руководил корейскими партизанами в изгнании.

В Министерстве объединения Республики Корея отметили, что новая тенденция северокорейского лидера Ким Чен Ына, отвергающая мистификацию своих предков, «заслуживает внимания». Официальное лицо в министерстве заявило, что «похоже, он [Ким Чен Ын] подчеркивает патриотизм и любовь к людям, а не мистификацию лидеров».

В прошлом году Ким выступил с заявлением, не одобряющим мистификацию лидеров страны. «Мистификация революционной деятельности и образа лидера привела бы к сокрытию правды», — цитируют слова Кима в марте прошлого года государственные СМИ. «Абсолютная лояльность возникнет, когда (они) загипнотизированы лидером как человеком и товарищем», — добавил он.

Minval.az