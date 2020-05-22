Лидер ЛДПР Владимир Жириновский готов испытать на себе вакцину от коронавируса и других заболеваний в обмен на пост президента России в 2024 году.

Как передает РИА Новости, политик предложил как можно скорее начать испытание вакцины от COVID-19 на добровольцах и привлекать к процессу тех, кто находится в местах лишения свободы. За это Жириновский предложил сокращать таким добровольцам срок заключения. При этом сам политик заявил о готовности испытать вакцину от коронавируса на себе.

«Пожалуйста, нет проблем. Но зачем вы мне это предлагаете, когда есть люди, у которых будет мотивация: им нужно сократить срок нахождения в местах лишения свободы. Пожалуйста, давайте мне пост президента в 2024 году, я готов — каждый год пусть на мне испытывают любые лекарства», — сказал Жириновский в эфире телеканала «Россия 24».

«У людей есть смысл пойти на такой риск — им не хочется сидеть в тюрьме, а я сижу в высшем органе государственной власти уже 30 лет, и шесть раз был кандидатом в президенты, и в 2024 году буду тоже кандидат в президенты», — отметил лидер ЛДПР.

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