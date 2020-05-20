В войсках Нахчыванского гарнизона продолжаются командно-штабные учения на местности.

Как сообщает МО АР, на учениях обеспечен обмен информацией между командными пунктами с комплексным применением всех средств связи.

В соответствии с решениями штабов, общевойсковые, ракетно-артиллерийские подразделения, подразделения Войск противовоздушной обороны и других родов войск выполняют задачу по передислокации, а разведывательные подразделения и подразделения войск специального назначения – диверсионно-разведывательную деятельность в районах сосредоточения.

Командно-штабные учения продлятся до 22 мая.

Minval.az