В ходе широкомасштабных оперативно-тактических учений Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов заслушал доклады командующих видами войск, командиров воинских объединений и соответствующих должностных лиц о принятых решениях. Министр дал соответствующие указания по управлению войсками, участвующими в учениях.

Завершено занятие позиций на местности силами и средствами, привлеченными к учениям. Пункты управления развернуты в районе оперативного предназначения, а ракетные и зенитные артиллерийские комплексы заняли резервные огневые и стартовые позиции.

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