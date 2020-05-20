В рамках учений расчеты беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) осуществляют разведку на различных высотах и передают полученные данные на пункты управления.

Расчеты БПЛА также решают задачи по обнаружению позиций, в том числе целей в глубине обороны условного противника и передаче соответствующих данных на пункты управления огнем артиллерийских подразделений. Это позволяет наблюдать результаты применения артиллерии и вносить необходимые корректировки, передает пресс-служба Минобороны Азербайджана.

В ходе выполнения задач применяются БПЛА, предназначенные для ведения оптической и радиоэлектронной разведки местности.





Minval.az