Посол Ирана в Москве Казем Джалали заявил, что Тегеран готов предоставить России 14 видов медицинских изделий для борьбы с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.

«Мы направили официальную ноту о том, что готовы отправить в Россию 14 позиций медицинских изделий для борьбы с коронавирусом. Наши контакты с Россией очень хорошие. Уместно поблагодарить российское правительство за налаживание этих контактов, а также за сопереживание нашему народу в борьбе с пандемией», — приводит ТАСС слова Джалали.

Посол отметил, что между Москвой и Тегераном налажен интенсивный диалог по обмену опытом борьбы с коронавирусом.

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