В результате успешных реформ, осуществляемых президентом Азербайджанской Республики, Верховным главнокомандующим Вооруженными силами Ильхамом Алиевым, арсенал азербайджанской армии постоянно пополняется самым современным вооружением и техникой.

Как говорится в сообщении Министерства обороны, часть этой техники была продемонстрирована на параде, проведенном 26 июня 2018 года в связи со 100-летним юбилеем Вооруженных сил Азербайджанской Республики. Сотни единиц бронетехники, большое количество сторожевых и военных кораблей, системы ПВО, боевые самолеты, военные и транспортные вертолеты, разведывательные и беспилотные боевые летательные аппараты, артиллерийские установки, ракеты дальнего радиуса действия, системы залпового огня, оперативно-тактические ракетные комплексы, соответствующие самым высоким стандартам свидетельствуют о повышении нашей военной мощи.

Усилению потенциала нашей армии служат и многие изделия военного предназначения. Вследствие этого на сегодняшний день азербайджанская армия является одной из 50 сильнейших армий в мире. Работа, проводимая в этом направлении, служит еще большему усилению нашего военного потенциала.

В ходе учений, в боевых условиях техника может выйти из строя. Поэтому нужны и запчасти. Запчасти к боевой технике приобретаются на основании соответствующих договоров, проверяются комиссией и включаются в баланс базы.

Заказы воинских частей на основании нарядов, выписанных в соответствии с нормами Управления вооружения и техники Главного управления материально-технического обеспечения, отправляются в склады бронетанкового имущества, имеющиеся в батальонах материально-технического обеспечения соединений. Затем их распределяют в соответствии с потребностями воинских частей. Все запчасти хранятся в складах с соблюдением соответствующих норм и правил.

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