Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, в ходе которого лидеры обсудили ситуацию в Сирии, а также выразили настрой на интенсификацию совместных усилий по выполнению российско-турецких договоренностей по Идлибу, сообщает пресс-служба Кремля.

«Продолжен обмен мнениями по ситуации в Сирийской Арабской Республике. Выражен общий настрой на интенсификацию совместных усилий по выполнению российско-турецких договоренностей по Идлибской зоне деэскалации, включая принятый в Москве 5 марта Дополнительный протокол к сочинскому Меморандуму от 17 сентября 2018 года», — говорится в сообщении.

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