Власти Соединенных Штатов рады, что в состоянии помочь России в борьбе с пандемией нового коронавируса. Об этом заявил госсекретарь Майкл Помпео.

«Когда президент [США Дональд Трамп] разговаривал с [президентом РФ Владимиром] Путиным (вероятно, неделю назад или уже немного больше), президент [США] обещал предоставить им значительную помощь. Некоторое оборудование для проведения тестов, а также аппараты искусственной вентиляции легких [ИВЛ]. Это оборудование уже в пути», — сказал Помпео, не вдаваясь в подробности (цитата по ТАСС со ссылкой на Washington Examiner).

«Мы рады нашей возможности попытаться помочь им преодолеть этот вирус», — добавил Помпео.

Говоря о других вопросах, в которых Москва и Вашингтон могут сотрудничать, глава американского внешнеполитического ведомства отметил борьбу с терроризмом. «Я работаю с россиянами с тех времен, когда был еще директором ЦРУ. Есть сферы, где две наши страны могут взаимодействовать. Я тесно работал с ними над предотвращением терактов. Они помогли нам, спасли жизни американцев, предоставив информацию. Мы помогли им сорвать планы по осуществлению теракта в Санкт-Петербурге», — напомнил Помпео.

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