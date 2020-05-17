Президент Владимир Путин назвал Россию не просто страной, а отдельной цивилизацией. Такое мнение глава государства высказал в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

По его словам, которые приводит «Интерфакс», страна будет развиваться на базе самых современных технологий. Путин не исключил использование опыта других стран наравне с отечественными наработками. Глава государства добавил, что все направления — беспилотная техника, генетика, медицина, образование — будут той базой, на которой будет развиваться страна.

Президент заметил, что если власти хотят сохранить цивилизацию, то должны делать упор на будущее и развитие высоких технологий. «Мы действительно должны посмотреть на то, что делается в других странах мира, на их достижения, но никогда не забывать, что у нас есть очень хорошая собственная база», — сказал Путин, отметив, что если Россия не имела своей базы, то у страны не было бы высокотехнологичных видов оружия, которых пока нет ни у одной страны мира.

16 мая Путин раскрыл роль ученых при создании не имеющих аналогов видов вооружения. По словам главы государства, развитая наука — необходимое условие при создании высокотехнологичных видов вооружения, которых на данный момент нет «ни у одной страны мира». «Как мы это могли сделать, если бы не было ни фундаментальной науки, ни научных школ, ни инженерных кадров? Это было бы абсолютно невозможно», — отметил президент.

В ходе послания Федеральному собранию в марте 2018 года российский лидер представил новейшее оружие. Речь идет о стратегическом ракетном комплексе «Сармат», крылатой ракете неограниченной дальности, подводном беспилотнике, авиационном ракетном комплексе «Кинжал».

Minval.az