Начало поставок американской нефти в Беларусь поможет этой стране обеспечивать суверенитет и независимость, заявил глава в пятницу госсекретарь США Майк Помпео.

«На этой неделе первая партия американской сырой нефти будет отправлена в Беларусь. Эта сделка с участием компании United Energy Trading при поддержке американской Getka ее польского партнера UNIMOT усиливает суверенитет и независимость Беларуси», — цитирует «Интерфакс» Помпео.

Он призвал Минск активнее допускать американские компании на белорусский рынок и проводить реформы по либерализации торговли.

«США призывают Беларусь не останавливаться на достигнутом и продолжать открывать доступ для американских компаний на свой рынок. Также Беларуси следует пойти на реформы по либерализации торговли, необходимые для продвижения ко вступлению в ВТО», — подчеркнул Помпео.

«Будучи крупнейшим производителем нефти и газа в мире, Соединенные Штаты готовы удовлетворить импортные потребности стран, которые, как Беларусь, хотят усилить энергетическую безопасность, диверсифицировав поставки и развивая торговлю, основанную на коммерческих ценностях США — свободного предпринимательства, верховенства закона и прозрачных, свободных от коррупции сделок», — отмечается в его заявлении.

Minval.az