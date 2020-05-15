«Непосредственной угрозы военного конфликта с НАТО нет. Даже при наличии разногласий, разности подходов к решению крупных международных проблем и вызовов – оснований для такого конфликта не видится».

Об этом заявил генсек ОДКБ Станислав Зась.

«Непосредственной угрозы военного конфликта с НАТО нет. Даже при наличии разногласий, разности подходов к решению крупных международных проблем и вызовов – оснований для такого конфликта не видится. Более того, мы надеемся, что у политической элиты и общества государств НАТО сформировано, так же как у нас, понимание глобальной катастрофичности такого конфликтас», — отметил С.Зась (цитата по «Спутнику»).

«Вместе с тем в ОДКБ есть понимание всей сложности складывающейся военно-политической обстановки как на европейском континенте, так и в мире в целом. Любые ситуации, связанные с ее изменением, отслеживаются и внимательно анализируются. Наращивание военной мощи и военной инфраструктуры НАТО вблизи границ ОДКБ, интенсивности и масштабов совместных маневров (ежегодно проводится до 40 крупных военных учений) не может не вызывать озабоченности.

Все это объективно требует адекватной реакции ОДКБ и постоянной готовности к реагированию на возможные кризисные ситуации. В связи с этим вырабатываются политико-дипломатические меры реагирования, укрепляется военная составляющая Организации, проводится постоянная работа по повышению боевых возможностей войск (Коллективных сил) ОДКБ и совершенствованию системы управления ими.

Следует подчеркнуть, что все эти меры направлены исключительно на обеспечение коллективной безопасности, территориальной целостности и суверенитета государств-членов ОДКБ».

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