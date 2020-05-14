Предстоящие широкомасштабные оперативно-тактические учения азербайджанской армии, вне всякого сомнения, напугали военно-политическое руководство Армении.

Об этом говорится в заявлении пресс-службы Министерства обороны.

Отмечено, что наша армия проводит учения в рамках признанных на международном уровне границ страны и здесь не может быть и речи о нарушении требований международных документов: «Мы еще раз заявляем о том, что Азербайджан имеет право проводить учения в пределах своих границ с привлечением любого количества живой силы и различной боевой техники. Мы напоминаем армянской стороне, ссылающейся на призыв генерального секретаря ООН соблюдать общемировое прекращение огня, что официальный Ереван в первую очередь, должен выполнить требования четырех резолюций Совета безопасности ООН о выводе вооруженных сил Армении с оккупированных территорий Азербайджана. Отметим, что периодическое проведение учений вооруженными силами Армении на оккупированных территориях Азербайджана, сокрытие огромного количества оружия и боеприпасов, боевой техники от международных организаций свидетельствует о том, что именно официальный Ереван грубо нарушает нормы и принципы международного права, в том числе основные требования Венского акта. Мы заявляем о том, что такая реакция Армении на предстоящие учения направлена на то, чтобы отвлечь от себя внимание мировой общественности и международных организаций как от страны-оккупанта. Министерство обороны заявляет, что если враг попытается совершить какую-то провокацию, то азербайджанская армия незамедлительно и решительно пресечет такие действия армянской стороны с применением силы».

Minval.az