В результате совместных оперативно-следственных мероприятий Службы государственной безопасности и Генеральной прокуратуры Азербайджана были пресечены противозаконные действия должностных лиц Береговой охраны Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана.

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Как говорится в сообщении официального сайта СГБ, в качестве подозреваемых в рамках уголовного дела, возбужденного в Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генпрокуроре задержаны заместитель начальника ГПС генерал-лейтенант Нагиев Афган Вели оглу, высокопоставленные военнослужащие ГПС и гражданские лица.

В настоящее время расследование продолжается.

Minval.az