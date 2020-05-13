Глава пресс-службы Генеральной прокуратуры Эльдар Султанов подтвердил проведение Службой государственной безопасности и Генеральной прокуратурой операции по выявлению незаконных действий должностных лиц Береговой охраны Государственной пограничной службы.

Э.Султанов сообщил, что в Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре в связи с незаконными действиями должностных лиц береговой охраны ГПС возбуждено уголовное дело, о деталях которого будет сообщено дополнительно.

Напомним, в результате совместных оперативно-следственных мероприятий, проведенных Службой государственной безопасности (СГБ) и Генеральной прокуратурой, пресечены незаконные действия должностных лиц Службы береговой охраны Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджанской Республики.

Расследование продолжается.

Minval.az