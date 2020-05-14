Заместитель председателя Волгоградской городской думы Андрей Гимбатов 9 мая принял участие в нескольких мероприятиях по случаю Дня Победы, надев на себя чужой орден.

Об этом сообщает сообщает портал «Лента.ру».

Прикрепленный к пиджаку депутата орден Красной звезды последний раз выдавался в 1991 году, когда Гимбатову было 12 лет. С этим знаком отличия мужчина посетил Аллею Героев и прошелся в строю «Бессмертного полка».

После появления информации в СМИ полиция начала проверку на наличие в действиях парламентария признаков административного правонарушения. Гимбатову может грозить штраф и конфискация ордена за нарушение статьи 17.11 КоАП («Незаконное ношение государственных наград»).

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