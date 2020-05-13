Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что ситуация вокруг подозреваемых в кибератаке на ее компьютер подозреваемых из РФ ее нервирует, потому что она старается улучшить отношения с РФ.

«Могу сказать очень честно: меня это нервирует. С одной стороны, стремишься ежедневно улучшить отношения с Россией, но с другой стороны, когда видишь такие жесткие свидетельства такого поведения российских сил, то образуется напряженное поле, в котором мы работаем», — сказала Меркель в среду, отвечая на вопросы в бундестаге.

По ее словам, которые приводит «Интерфакс», узнать о подобных свидетельствах было для нее «неприятно».

«Все равно я буду и дальше стараться улучшать отношения с Россией, потому что считаю, что на продолжение этих дипломатических усилий есть веские причины. Но это (шпионский скандал) не облегчает ситуацию», — указала канцлер ФРГ.

Minval.az