Несколько депутатов Госдумы пришли на заседание 13 мая со значками в виде белого креста на черном фоне, которые надели на лацканы пиджаков. Они считают, что так можно отпугнуть коронавирус. Об этом рассказал спикер парламента Вячеслав Володин.

На значки обратил внимание депутат от «Справедливой России» Игорь Моляков. Он заметил, что несколько депутатов, в том числе глава комитета по бюджету Андрей Макаров, носят на лацканах пиджака белые кресты. Моляков поинтересовался происхождением значков, а также уточнил, может ли он, будучи собаководом, повесить на лацкан соответствующий значок.

«Давайте мы спросим у тех, кто ходит с такими значками, но насколько мне мои коллеги подсказывают, это какие-то специальные устройства, которые отпугивают вирус», — пояснил спикер Госдумы Вячеслав Володин (цитата по «Интерфаксу»).

Ранее сообщалось, что коронавирусом в Госдуме заразились пять депутатов.

В апреле пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что использует блокатор вирусов в виде бейджа, который можно носить на одежде. Его заметили с ним на трансляции совещания президента с губернаторами. В мае стало известно, что Песков заразился коронавирусом.

Minval.az