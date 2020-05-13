В Минске после проведения военного парада 9 мая вдвое упала заболеваемость пневмонией.

Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко, передает «Интерфакс».

Он отметил, что власти опасались, что после парада может произойти рост заболеваемости.

«Скажу по поводу парада. Абсолютно был убежден, что люди находятся на воздухе, это не хуже, чем они там где-то будут запертыми. Ну и что мы получили? В Минске значительно — вчера в два раза — снижение пневмоний. И я вчера перекрестился: дай бог, чтобы мы и дальше так по пневмониям прошлись», — сказал он.

Minval.az