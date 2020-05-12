Житель Сан-Диего, штат Калифорния, пришел в магазин в колпаке Ку-клукс-клана после того, как местные власти сделали обязательными маски для защиты от коронавируса. Об этом сообщает «Медуза» со ссылкой на CNN.

Сотрудники супермаркета просили клиента снять колпак, но он проигнорировал их просьбы.

В департаменте шерифа округа сообщили, что не будут наказывать мужчину.

Полицейским он сказал, что надел капюшон как защиту от инфекции, а не как символ расовой нетерпимости. Также он признал, что сделал глупость, уточнили в полиции.

Minval.az