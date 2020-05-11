Сотрудники погранслужбы Польши задержали четырех граждан Таджикистана, которых подозревают в попытках вербовки добровольцев в ряды террористической группировки ИГ, передает в понедельник «Интерфакс» со ссылкой на Польское радио.

Подозреваемые были задержаны еще 7 мая, однако власти сообщили об этом только в понедельник, 11 мая.

По версии следователей, эти четверо мужчин, поддерживающих ИГ, искали желающих принять ислам, чтобы впоследствии использовать их для террористической деятельности.

Задержанные находятся под стражей в одном из центров пограничной службы. Вскоре они будут депортированы, а их данные — внесены в список нежелательных лиц в Польше и Шенгенской зоне.

Это не первая подобная акция Агентства внутренней безопасности и Пограничной службы в последнее время, отмечает радио. В апреле был задержан гражданин Ливана, который планировал теракты в Польше.

Minval.az