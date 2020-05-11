Эсминец военно-морских сил Ирана во время учений по ошибке обстрелял другой военный корабль. Об этом говорится в сообщении агентства AAA в Twitter, сообщает Lenta.ru.
По предварительной информации, в результате ЧП погиб весь экипаж из 40 человек. Инцидент произошел в Оманском заливе.
Журналист Тагвей Бабак, в свою очередь, сообщает, что эсминец запустил противокорабельную ракету в военно-транспортное судно Konarak. После этого пострадавший корабль затонул. На его борту было 30 человек.
📹 Cesedi bulunan personel sayısı 22’ye ulaştı.#İran pic.twitter.com/JlpfKhGxhd
— GÖKTÜRK REPORT 🇹🇷 (@GokturkReport) May 10, 2020