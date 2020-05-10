На странице сайта «Бессмертный полк», посвященной Ростову-на-Дону, появилось фото рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера, которое было подписано именем Алексеева Василия Михайловича. Об этом сообщает издание «Подъем».

Координатор «Бессмертного полка» в Ростове Андрей Кудряков назвал подобное провокацией. «Хотелось бы проверить, кто всё-таки такое выставил, пообщаться с этим человеком и попытаться объяснить ему всё», — сказал Кудряков. Он напомнил, что Ростовская область в годы войны сильно пострадала. Около 30 тысяч ростовчан были уничтожены в ходе геноцида в Змиёвской балке – именно по следам данного события СК недавно возбудил уголовное дело, и даже потребовал от Канады экстрадировать одного из эсэсовцев, который принимал участие в тех событиях.

«Это, конечно, провокация, проявление какого-то слабого человеческого сознания», — отметил Кудряков. Он добавил, что отправлен запрос на удаление данного фото. Сопредседатель Совета «Бессмертного полка» Сергей Колотовкин подтвердил, что фото будет удалено.

Ранее похожая история произошла в Челябинске, где на странице проводящего конкурс ко Дню Победы появилось фото Гитлера без усов, которое было подписано именем одного из людей, предположительно, погибшего в годы войны.

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