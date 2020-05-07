После заявления Закира Гасанова в Иреване не могут скрыть паники

«Война слов» — непременная составляющая любого конфликта. Агрессия Армении против Азербайджана — не исключение. И в полном соответствии с писаными и неписаными правилами этой «войны слов», иреванские бонзы стараются не оставлять без ответа программные заявления по Карабаху и со стороны официального Баку, и тем более третьих стран. В Иреване тут же выступали со своими заявлениями (разной степени отрыва от реальности), управляемая пресса выдавала восторженные тексты о «защите национальных интересов», «справедливой позиции» и тому подобном, после чего меняла тему.

Но теперь события по ту сторону линии фронта явно идут не по сценарию. В столице Армении тональность заявлений явно изменилась. А привычное «бряцание языком» на глазах сменяется очевидной политической паникой.

Напомним: недавно министр обороны Азербайджана, генерал-полковник Закир Гасанов предупредил, что в последнее время с активизацией провокационных действий противника резко увеличилась вероятность возобновления боевых действий. Того, что это заявление в Армении во всех смыслах услышат, следовало ожидать. Как и попыток обвинить Азербайджан во всех смертных грехах, честно говоря, тоже. И вроде бы вначале депутат парламента Армении от пропашиняновской фракции «Мой шаг» Татевик Айрапетян выдала привычный набор вроде «это заявление имеет четко выраженный пропагандистский характер», пропашиняновские СМИ затянули старую шарманку с попытками привязать любое событие к мифическим «интригам в высоких кабинетах» в Баку.

Но затем привычный сценарий, как бы это поделикатнее, посыпался. Так, депутат фракции «Процветающая Армения» Наира Зограбян заявила: последние заявления министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и министра обороны Азербайджана Закира Гасанова должны удостоиться серьезного обсуждения, и мы ожидаем более обстоятельных ответов. После чего, пообещав встречу своей фракции с главой МИД Армении Зограбом Мнацаканяном, пригрозила: «…Попробуем получить ответы на вопросы, от которых нельзя убежать. Не пытайтесь замаскировать ложным патриотизмом и лозунгами «ни пяди земли врагу» риски, которые содержатся этих заявлениях».

А это, напомним, та самая Наира Зограбян, которая еще недавно обещала «слушать Комитаса в Баку». Но теперь, похоже, поняла, что «Комитас в Баку» откладывается на неопределенное время, и это еще мягко сказано.

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Какие именно вопросы будут заданы господину Мнацаканяну, депутаты не конктетизируют. Но это за них, похоже, делают уже «антипашиняновские» медиа-ресурсы. К их вящему ужасу, еще 10 дней назад МИД Армении уверял, что ни о каком поэтапном плане Иреван и слышать не желает, но теперь Зограб Грачевич Мнацаканян взял и заявил: при определенных условиях поэтапный вариант Армения может и принять. Как бы в число этих условий он включил и «гарантии безопасности», и «соразмерные уступки» со стороны Азербайджана, но эксперты возмущены: «…Из лексикона армянской стороны исчезло упоминание о необходимости международного признания «Республики Арцах» (здесь и далее кавычки наши — Minval.az)». И это еще не все: «Если армянские стороны не собираются идти на сдачу территорий, о каком соразмерном компромиссе с нашей стороны может идти речь?» «На какой соразмерный компромисс согласна азербайджанская сторона?» и т.д. Досталось даже новому главарю ханкендинского оккупационного режима Араику Арутюняну, который допустил участие азербайджанских беженцев в процессе принятия решений по Карабаху.

Здесь, конечно, присутствует и внутриполитическое «прочтение». Но куда важнее, что в иреванском политбомонде поняли: дипломаты уже дрогнули, явно «подтирают за собой», спешно меняют риторику и не решаются озвучить даже на внутриармянской арене то, что еще вчера казалось чем-то «само собой разумеющимся». И все это — на фоне таких явных признаков роста опасности новой войны, что их уже не получится свести к «пропаганде». В самом деле, если бы речь шла только об одном заявлении министра обороны, в Иреване, возможно, и поверили бы в успокоительные сказки насчет «пропаганды». В те же дни военное руководство Азербайджана регулярно посещает передовые рубежи. Заведующий отделом по военным вопросам Администрации президента генерал-полковник Магеррам Алиев, министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов и руководящий состав министерства продолжают поездки по прифронтовым частям. А меньше недели назад Магеррам Алиев и начальник ГПС генерал-полковник Эльчин Гулиев посетили воинские части и подразделения пограничной дивизии «Газах» ГПС, осуществляющей охрану и защиту государственной границы с Арменией. Одна только такая «плотность» поездок руководителей силовых структур на линию фронта уже говорит о многом. А министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров в интервью Minval.az озвучил свой недвусмысленный месседж, который в вольном переводе с дипломатического звучал так: или Армения признает границы, выводит войска из оккупированных регионов Азербайджана и отказывается от притязаний на Карабах, или пусть не рассчитывает на мир и безопасность. И все это, с учетом уроков апрельских боев 2016 года, выкладок военных специалистов и просто умения сложить «два и два», уже не просто «информация к размышлению», а что-то вроде нарастающих тревожных сигналов и мигающих огоньков в пилотской кабине: страна летит к катастрофе, надо что-то делать, «менять курс», но как? Через три десятка лет противостояния выясняется, что у Армении просто нет внятного плана действий по Карабаху. И даже позиции, которую можно было бы представить мировому сообществу, не боясь навлечь на себя неприятности. Сложившаяся за более чем четверть века «стратегия» дает сбой. Да, Армении в начале девяностых с помощью России удалось оккупировать Карабах, но вот легализовать эту оккупацию не получилось и вряд ли получится — международное право не предусматривает ни одной опции, которая позволила бы сделать это в обход мнения Азербайджана. А теперь становится слишком опасным и «тянуть резину» на переговорах. И в результате Армения, простите за неполиткорректную параллель, оказалась в положении вора, который схватил на базаре с прилавка что-то ценное и теперь удирает со всех ног. Но понимает, что за ним гонятся. И рано или поздно поймают. Здесь бы, конечно, «включить холодную голову» и догадаться: лучше добровольно сдаться полиции, чем дождаться, пока догонят и «спросят по всей строгости» хозяева украденного.

Только вот… найдется ли в Армении такая «включенная холодная голова», которая подскажет, что безопаснее уступить на переговорах, чем нарваться на полноценную военную операцию по освобождению Карабаха?

Нурани, политический обозреватель

Minval.az