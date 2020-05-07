По поручению президента Азербайджанской Республики, Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Ильхама Алиева, помощник президента – заведующий отделом по военным вопросам Администрации Президента Азербайджанской Республики генерал-полковник Магеррам Алиев, министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов и руководящий состав министерства посетили очередную воинскую часть в прифронтовой зоне.

Как сообщается на сайте Минобороны, сначала были возложены цветы к установленному на территории воинской части бюсту общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и почтена его память.

Затем были осмотрены солдатская столовая, солдатская казарма, оружейная и идеологическая комнаты, вещевой и продовольственный склады воинской части.

Поинтересовавшись службой личного состава, несущего боевое дежурство, генерал-полковник М. Алиев и генерал-полковник З. Гасанов наблюдали за позициями противника с командно-наблюдательного пункта.

После ознакомления с условиями, созданными в воинской части, министр обороны дал соответствующие указания в связи с работами, предстоящими выполнить в сфере улучшения служебных и социально-бытовых условий военнослужащих.

Minval.az