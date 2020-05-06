США отрицают, что в биологической лаборатории имени Ричарда Лугара в Грузии создают вирусы, госдеп сожалеет, что Китай разделяет опасения по поводу лаборатории.

Как передает РИА Новости, об этом сказал в среду в ходе видеобрифинга помощник замгоссекретаря по Европе и Евразии Джордж Кент.

«Вызывает сожаление, что даже когда мы ищем пути международного сотрудничества, есть традиционные российские попытки выдать дезинформацию в отношении лабораторий Лугара, в частности, в Грузии, где она расположена. Российская ложь — что они создавали заболевания вместо борьбы с ними», — сказал Джордж Кент.

Кент также выразил сожаление, что Китай, по его словам, подхватил этот посыл в адрес лабораторий, которые «проводят тестирование и помогают странам бороться с COVID».

Minval.az