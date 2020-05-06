Иранская полиция арестовала «народного целителя» Мехди Сабиля, пропагандировавшего лечение верблюжьей мочой и утверждавшего, что «чудодейственное средство» помогает от болезней легких, астмы и коронавируса. Об этом рассказывает сайт Oriental Express.

Сабиль, у которого десятки тысяч последователей в социальных сетях, объявил себя главой «научно-образовательной медицинской ассоциации имени имама Садека». Он утверждает, что мочу следует пить трижды в день, и наиболее полезна она при температуре тела. Мехди опубликовал видео, на котором, как утверждается, он и сам пил мочу.

Самопровозглашенный целитель был арестован за введение граждан в заблуждение. На допросе он признался, что не обладает не только медицинским образованием, но и знаниями в области народной медицины. Он сообщил, что не проводил исследований о влиянии мочи на коронавирус.

У народной медицины немало сторонников в высших эшелонах режима аятолл. Так, аятолла Аббас Табризиян опубликовал указания по борьбе с коронавирусом, включавший рекомендацию смазывать задний проход фиалковым маслом. Считается, что к услугам целителей обращается и аятолла Али Хаменеи.

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