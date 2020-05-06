Роландо Росас, глава муниципалитета Соконуско в штате Веракрус на юго-востоке Мексики, запретил местным жителям умирать от заболевания, вызываемого новым коронавирусом.

Об этом сообщил во вторник телеканал «Телевиса». Соответствующее заявление Росас разместил на баннере в центре населенного пункта.

«В соответствии с распоряжением [администрации] муниципалитета, на его территории строго запрещается умирать из-за коронавируса», — гласит его текст. В Соконуско, где проживают порядка 5,2 тыс. человек, до сих пор не было выявлено ни одного случая заражения. По словам Росаса, таким образом он решил привлечь внимание населения к необходимости по-прежнему соблюдать меры, нацеленные на предотвращение распространения заболевания. «Думаю, что стратегия сработала», — сказал политик в интервью региональному изданию «Диарио дель истмо».

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