Прокуратура Германии выдала ордер на арест россиянина Дмитрия Бадина, подозреваемого в хакерской атаке на бундестаг в 2015 году. Об этом пишет Suddeutsche Zeitung.

По данным издания, прокуратура смогла установить личности двух хакеров, причастных к атакам, но достаточное количество доказательств набралось только в отношении Бадина.

В апреле 2018 года фамилия Бадина фигурировала в списке 12 сотрудников ГРУ, которым власти США официально предъявили обвинения во вмешательстве в президентские выборы 2016 года. По версии обвинения, Бадин координировал действия других обвиняемых, отмечает «Медуза».

В октябре 2018 года Бадин и еще шесть россиян были обвинены Минюстом США во взломах компьютерных систем ВАДА, ФИФА, Международной ассоциации легкоатлетических федераций и других международных организаций. По версии американских властей, полученные материалы публиковались, чтобы склонить общественное мнение в пользу России в допинговом скандале.

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