Житель Великобритании Денис Уорд свел счеты с жизнью из-за боязни заразиться коронавирусной инфекцией и из-за того, что мир после карантина уже не будет прежним, пишет «Корреспондент» со ссылкой на Daily Mail.

83-летний мужчина наложил на себя руки в собственном доме.

Внук Уорда Джеймс Парнаби отметил, что до пандемии у его дедушки проблем с психикой не было, он никогда не был в депрессии, его называли душой компании. Однако во время изоляции пенсионер жаловался на то, что испытывает давление из-за запретов.

Денис Уорд проработал в компании Jaguar Land Rover. Он был женат в течение 60 лет. У пенсионера остались сын, дочь, три внука и правнучка. Его смерть повергла его семью и всех, кто знал Уорда, в шок.

Внук в честь дедушки запустил благотворительную кампанию по сбору средств для людей с ментальными проблемами, которая уже принесла сотни фунтов стерлингов.

Молодой человек также призвал всех, кто находится на карантине, поддерживать своих близких.

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