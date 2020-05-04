Экономике еврозоны может потребоваться три года на полное восстановление после «беспрецедентного и тяжелого шока», вызванного пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, полагает главный экономист Европейского центрального банка (ЕЦБ) Филип Лейн.

Официальный прогноз, обнародованный ЕЦБ в понедельник, предусматривает снижение ВВП еврозоны на 5,5% в 2020 году.

Тем временем, председатель ЕЦБ Кристин Лагард заявила в ходе пресс-конференции по итогам заседания 30 апреля, что падение ВВП еврозоны в текущем году может составить от 5 до 12%.

По словам Лейна, в случае реализации самого жесткого сценария ЕЦБ, предусматривающего 12%-ный спад в экономике в этом году, возврата ВВП к уровням конца 2019 года не произойдет ранее 2023 года.

То же самое предполагает и средний сценарий ЕЦБ, согласно которому падение ВВП еврозоны в текущем году составит 8%. Лишь в случае мягкого сценария (снижение ВВП на 5%) экономика еврозоны может полностью восстановиться к середине 2021 года, отмечает Лейн.

«Масштаб и продолжительность кризиса, вызванного пандемией коронавируса, будет зависеть от того, как долго сохранятся локдауны, каким образом, они повлияют на различные сектора экономики, а также от того, с какой скоростью будет происходить нормализация экономической активности», — говорит Лейн.

Он также дал понять, что ЕЦБ может увеличить масштаб объявленной в марте программы выкупа облигаций Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP), составляющий в настоящее время 750 млрд евро.

По словам Лейна, ЕЦБ будет «постоянно оценивать» действующие меры поддержки экономики.

«Мы продолжим корректировать наши инструменты, если потребуется. Среди возможных мер — увеличение объема PEPP и корректировка ее параметров при необходимости», — заявил Лейн.

Minval.az