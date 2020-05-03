Конгресс США отказался от предложения администрации США провести быстрое тестирование среди законодателей на коронавирус.

Как передает РИА Новости, соответствующее совместное заявление сделали спикер палаты представителей демократ Нэнси Пелоси и лидер республиканского большинства в сенате Митч Макконнелл.

«Конгресс благодарит администрацию за щедрое предложение разместить на Капитолийском холме испытательный комплекс быстрого действия COVID-19, но в настоящее время мы с уважением отклоняем это предложение», — говорится в заявлении.

Законодатели отмечают, что тестирование по всей стране набирает обороты, и конгресс хочет и дальше «направлять ресурсы в учреждения, которые находятся на передовой, где они могут принести наибольшую пользу и быстрее всего».

«В соответствии с руководящими принципами Центра по контролю над заболеваниями, конгресс будет использовать текущие правила тестирования, которые были введены в действие офисом лечащего врача, пока эти более быстрые технологии не станут более доступными», — указывается в заявлении.

Обе палаты конгресса планируют возобновить работу 4 мая.

Minval.az