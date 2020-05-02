Водители фур из Сербии проехали по самопровозглашенной республике Косово с портретом президента России Владимира Путина, нарисованным на задней части грузовиков, и были наказаны местной полицией. Об этом сообщает News Front.

Инцидент произошел в городе Печ на западе Косово. Уточняется, что, помимо портрета Путина, на фуры был нанесен портрет создателя современного сербского алфавита Вука Караджича.

На ролике, опубликованном в Facebook-аккаунте Indeks Online, видно, как одна из фур с рисунком Путина едет по дороге.

По некоторым данным, полицейские задержали водителей грузовиков и потребовали убрать изображение российского президента.

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