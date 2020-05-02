Россия представила Соединенным Штатам счет на почти 660 тысяч долларов за медицинское оборудование, средства защиты и дезинфекции, доставленные 1 апреля специальным рейсом в нью-йоркский аэропорт имени Кеннеди. Об этом сообщила телекомпания ABC со ссылкой на данные Федерального управления по чрезвычайным ситауциям (FEMA).

Согласно перечню, представленному FEMA, в Нью-Йорк были доставлены 45 аппаратов искусственной вентиляции легких, 4 тысячи боевых противогазов М-95, 15 тысяч респираторов, дезинфицирующие средства для рук, хирургические перчатки и медицинская одежда. Россия представила счет на 569 тысяч 283 доллара.

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