Представитель итальянского «Движения пять звезд» и президент комиссии по иностранным делам Сената Вито Петрочелли получил письмо от своего коллеги в российской Госдуме Леонида Слуцкого, в котором он просит, чтобы Италия помогла снять санкции. Об этом пишет издание Linkiesta.

«Наконец Москва выставила счет после того, как в Италию отправили помощь (в том числе и военную) для борьбы с коронавирусом», — говорится в сообщении.

В письме Слуцкий напоминает об оказанной Италии помощи в борьбе с эпидемией коронавируса. Также он просит итальянское правительство оказать давление на европейское руководство в Брюсселе, чтобы они отменили санкции в отношении Москвы.

«Западные страны, называющие себя демократическими, наложили различные виды санкций почти на треть населения мира и не планируют их ослаблять даже во время борьбы с коронавирусом… Я обращаюсь ко всем политикам с призывом отказаться от деструктивной политики санкций», — пишет Слуцкий.

Как отмечает издание, это письмо — своего рода протест против решения Генассамблеи ООН, которая отказалась отменять санкции против России из-за пандемии коронавируса.

Minval.az